Опубликовано 19 февраля 2024, 02:15
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AMD «втихую» отказалась от поддержки памяти ECC для Ryzen 8000G
Фанаты были удивлены, узнав, что AMD без лишнего шума отказалась от поддержки памяти ECC в своих процессорах Ryzen серии 8000G. Изначально эта функция была анонсирована в январе, но компания подтвердила, что на самом деле ECC в этих APU потребительского класса не поддерживается.
Ferra
Первоначальное упоминание о поддержке ECC на странице спецификаций Ryzen 8000G привело к путанице, поскольку эта технология обычно используется в профессиональных процессорах AMD линейки Pro. С тех пор AMD исправила эту информацию, признав, что включение ECC в этих процессорах и совместимых с ними материнских платах невозможно.
Оперативная память ECC, или Error-Correcting Code, помогает предотвратить повреждение данных, обнаруживая и исправляя однобитные ошибки. Несмотря на то, что она полезна для критически важных систем, она увеличивает стоимость и сложность, что делает ее менее подходящей для широкого потребительского использования.