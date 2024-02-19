AMD «втихую» отказалась от поддержки памяти ECC для Ryzen 8000G

Первоначальное упоминание о поддержке ECC на странице спецификаций Ryzen 8000G привело к путанице, поскольку эта технология обычно используется в профессиональных процессорах AMD линейки Pro. С тех пор AMD исправила эту информацию, признав, что включение ECC в этих процессорах и совместимых с ними материнских платах невозможно.

Оперативная память ECC, или Error-Correcting Code, помогает предотвратить повреждение данных, обнаруживая и исправляя однобитные ошибки. Несмотря на то, что она полезна для критически важных систем, она увеличивает стоимость и сложность, что делает ее менее подходящей для широкого потребительского использования.