AOC представила новую серию игровых мониторов GAMING G4: 24G4X и 27G4X

Основной акцент в данной серии мониторов сделан на быстром отклике и плавной гейминговой поддержке. Оба девайса оснащены IPS-панелями с разрешением 1080P, поддерживающими частоту обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс GTG. Эти параметры обеспечивают четкое и плавное изображение, что особенно важно для игр.

Дополнительно, мониторы имеют угол обзора в 178 градусов, контрастность 1000:1 и яркость 300 нит, что гарантирует высокую видимость даже в сложных условиях освещения. Технология G-SYNC от NVIDIA обеспечивает синхронизацию изображения, предотвращая разрывы и растягивание.

По поводу подключения, у обеих моделей есть два порта HDMI 2.0 и один порт DP 1.4. Гибкая система настроек мониторов позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и угол наклона, обеспечивая комфортное положение для пользователя.