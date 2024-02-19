AOOSTAR GEM10: недорогой игровой мини-ПК на базе Ryzen 7

В миниатюрном корпусе GEM10 заключена неплохая мощь. Процессор AMD Ryzen 7 7840HS имеет 8 ядер и 16 потоков и может разгоняться до 5,1 ГГц. GEM10 также оснащен 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5−6400. В него интегрирована графика Radeon 780M, которая поддерживает несколько дисплеев и видео в формате 4K. Вы даже можете подключить внешний GPU к порту OCuLink для еще большей мощности. GEM10 имеет множество вариантов подключения, включая два выхода HDMI, два порта Ethernet 2,5 Гбит/с, порт USB-C со скоростью 40 Гбит/с и порт OCuLink для подключения со скоростью 63 Гбит/с.

Базовая модель GEM10 имеет цену в $ 549 и включает 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5−6400, но не имеет внутренней памяти и операционной системы. Версия более высокого уровня с 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 ТБ предлагается за $ 590.

Он доступен для предварительного заказа уже сейчас, а его доставка покупателям начнется к 8 марта.