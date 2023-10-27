ARM-процессоры заинтересовали большее число производителей: у RISC-V проблемы

Эти компании имеют ограниченный опыт работы с архитектурой ARM, но их усилия свидетельствуют о переходе к процессорам на базе ARM для пользовательских устройств. Nvidia и AMD планируют ориентироваться на потребительские устройства, а не на корпоративные, и гарантируют, что их ARM-чипы будут поддерживать Windows.

Однако этот переход сопряжен с такими трудностями, как проблемы совместимости, поскольку существующий код x86 не работает непосредственно на ARM. Потребуются эмуляторы и порты, но и Nvidia, и AMD обладают достаточными ресурсами и опытом для преодоления этих сложностей.

Тем временем компания SiFive, ключевой игрок на рынке RISC-V-процессоров, уволила около 20% своего персонала, включая опытных инженеров. Компания SiFive участвовала в разработке открытой архитектуры RISC-V и предлагала коммерческие решения на базе RISC-V. Несмотря на то, что компания остается финансово устойчивой, потеря талантливых специалистов вызывает опасения у всей отрасли в целом.