Бренд игровых ноутбуков Alienware создал 5-метровую клавиатуру и гигантскую мышь для работы с ней
Компания Alienware, известная своими инновационными решениями в области игровых ноутбуков, представила клавиатуру и мышь, которые в буквальном смысле слова «вышли за рамки».
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Игровая клавиатура AW420K и мышь AW720M отличаются гигантскими размерами — длина клавиатуры достигает пяти метров, а вес одной клавиши «пробел» превышает 9 кг.
Несмотря на свои внушительные размеры, новинки являются полностью функциональными и даже были испытаны в деле — профессиональная киберспортивная команда Team Liquid протестировала их в популярной игре Dota 2.
Для управления «монстрами» потребовалось скоординированное усилие всей пятерки игроков: трое управляли мышью, а двое — клавиатурой.
Создание этих уникальных аксессуаров заняло у специалистов Alienware всего три дня, большинство компонентов были напечатаны на 3D-принтере.
Особенностью клавиш стал механический переключатель Cherry MX с увеличенным до 10 см ходом и дополнительными компонентами для обеспечения необходимой отзывчивости.