Британская киберзащита может посыпаться из-за «катастрофической» атаки вымогателей

Как отмечается в отчёте, такое ПО атаковало как государственный сектор, так и гражданский. Причём «недавние примеры заражения вымогательским ПО государственных учреждений и критически важных объектов частной инфраструктуры Великобритании найти несложно».

JCNSS пришёл к выводу, что правительство и в целом государственные структуры не могут не только справиться с атакой, но и чем-либо помочь жертвам. Со стороны государства для жертв нет «практически никакой поддержки».

«Существует высокий риск того, что правительство в любой момент столкнётся с катастрофической атакой ransomware, и что его планирование будет признано недостаточным. Такому подходу не будет оправдания, когда случится серьёзный кризис, и он будет справедливо расценён как стратегический провал», — сказано в отчёте.