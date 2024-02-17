Будущее ИИ-ускорителей: за пределами Nvidia, чипсетов и не только

Для начала стоит отметить, что рынок ИИ-чипов переживает бум. Благодаря распространенности генеративного искусственного интеллекта инвестиции в него стремительно растут, и, по прогнозам, к 2029 году объем рынка достигнет 89,6 миллиарда долларов. Но несмотря на то, что NVIDIA занимает лидирующие позиции, AMD и Intel все еще являются сильными соперниками. Генеральный директор Alphawave, считает чиплеты переломным моментом и рассматривает приобретение Intel компании Habana как потенциальную темную лошадку. Он считает чиплеты решением проблем наноразмерного производства, позволяющим создавать модульные конструкции и снижать затраты. Он прогнозирует, что Apple, AMD и Intel возглавят этот процесс.

При этом, по его словам, гипермасштабируемые компании, такие как Google и Amazon, стимулируют спрос на специализированное оборудование, как для обучения массивных моделей, так и для их эффективного развертывания. Интересно, что на этом фоне аналоговые и оптические вычисления обещают более низкое энергопотребление, но их жизнеспособность для крупномасштабных моделей ИИ все еще обсуждается. Недавние прорывы, такие как полностью аналоговый фотоэлектрический чип Университета Цинхуа, позволяют заглянуть в будущее.

Генеральный директор Alphawave предполагает, что модели ИИ будут помогать инженерам, занимающимся разработкой аппаратного обеспечения.