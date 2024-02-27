Бюджетную GTX 1650 протестировали в играх в 2024 г.

Counter Strike 2 шла с пресетом Very High. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 82 к/с, в очень редких событиях снижалась до 31 к/с.

Grand Theft Auto V тестировалась на настройках графики Ultra. Средний FPS в ней равнялся 60 к/с, в крайне редких событиях — 35 к/с.

PUBG (Season 28) запускалась тоже с графикой Ultra. В среднем производительность в этой игре равнялась 58 к/с. В очень редких событиях частота кадров опускалась до 29 к/с.

В игре Apex Legends (Breakout) с ультра-пресетом средняя частота кадров составляла 98 к/с, а в очень редких событиях — 63 к/с.

Fortnite (Chapter 5 Season 1) шла с графикой Epic. Средняя производительность в ней равнялась 52 к/с, в крайне редких событиях — 3 к/с.