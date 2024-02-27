Бюджетную GTX 1650 протестировали в играх в 2024 г.
GameGangsta
Counter Strike 2 шла с пресетом Very High. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 82 к/с, в очень редких событиях снижалась до 31 к/с.
Grand Theft Auto V тестировалась на настройках графики Ultra. Средний FPS в ней равнялся 60 к/с, в крайне редких событиях — 35 к/с.
PUBG (Season 28) запускалась тоже с графикой Ultra. В среднем производительность в этой игре равнялась 58 к/с. В очень редких событиях частота кадров опускалась до 29 к/с.
В игре Apex Legends (Breakout) с ультра-пресетом средняя частота кадров составляла 98 к/с, а в очень редких событиях — 63 к/с.
Fortnite (Chapter 5 Season 1) шла с графикой Epic. Средняя производительность в ней равнялась 52 к/с, в крайне редких событиях — 3 к/с.
Со всеми результатами в играх вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
В среднем в современных играх в Full HD с GTX 1650 и i5−13400F вы получите 59 к/с.
Характеристики игровой сборки: — процессор Intel Core i5−13400F 3.30Ghz 30MB 1700p 10nm; — материнская плата Asus TUF GAMING B660M-E D4 Intel LGA1700 DDR4; — оперативная память Adata XPG Spectrix D41 TUF RGB 8×2 GB DDR4 3200 Mhz; — видеокарта MSI GEFORCE GTX 1650 D6 GAMING X 4GB GDDR6 128bit; — SSD WD 500GB Blue SN570 Gen3x4 M.2 2280 SSD; — HDD 6TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM; — корпус Asus TUF Gaming GT301 Tempered Glass RGB USB 3.2 ATX; — блок питания Asus TUF GAMING 650B 650 W Power Supply; — операционная система Windows 10 Pro.