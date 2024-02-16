Бюджетный компьютер из i3−12100F и RX 6600 протестировали в играх 2024 г.

Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 60 к/с, а в очень редких событиях она снижалась до 12 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла с пресетом Custom. Средний FPS в ней равнялся тоже 60, а в крайне редких событиях — 18 к/с.

Marvel’s Spider-Man Remastered шла с графикой Very High. В среднем производительность здесь равнялась 93 к/с, а в крайне редких событиях — 16 к/с.

Alan Wake 2 запускалась с графикой Low. Средний FPS в этой игре находился в районе 42 к/с, в очень редких событиях — 16 к/с.

В Starfield с пресетом Custom средняя производительность составляла 61 к/с, а в очень редких событиях она снижалась до 1 к/с.