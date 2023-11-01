Что будет, если установить на Core i9 комплектный вентилятор от Celeron

На YouTube-канале RandomGaminginHD сравнили производительность в играх и приложениях процессора i9-14900K с кулерами Intel Celeron G 6900 и Asus Liquid Cooler.

В CPU-Z Stress Test процессор достиг максимальной температуры 79 градусов Цельсия с Asus Liquid Cooler и 100 градусов с Celeron Stock Cooler. Далее, в Cinebench R3 вы получаете с Asus 38,582/2363 баллов (однопоточный/многопоточный режим), с Celeron - 28,874/2340 баллов. В DaVinci время загрузки составило: 1 минута 19 секунд - с кулером Asus, 1 минута 38 секунд - с кулером Celeron.