Что будет, если установить на Core i9 комплектный вентилятор от Celeron
Ведущий YouTube-канала RandomGaminginHD запустил Intel Core i9-14900K с вентилятором Intel Celeron в играх и рабочих программах. Намного ли лучше Asus Liquid Cooler в качестве системы охлаждения?
RandomGaminginHD
На YouTube-канале RandomGaminginHD сравнили производительность в играх и приложениях процессора i9-14900K с кулерами Intel Celeron G 6900 и Asus Liquid Cooler.
В CPU-Z Stress Test процессор достиг максимальной температуры 79 градусов Цельсия с Asus Liquid Cooler и 100 градусов с Celeron Stock Cooler. Далее, в Cinebench R3 вы получаете с Asus 38,582/2363 баллов (однопоточный/многопоточный режим), с Celeron - 28,874/2340 баллов. В DaVinci время загрузки составило: 1 минута 19 секунд - с кулером Asus, 1 минута 38 секунд - с кулером Celeron.
После этого эксперт запустил Cyberpunk 2077 в разрешении 720p (сборка включала также видеокарту RTX 4060 Ti). С High Preset, High Crowds средняя производительность составила 146 к/с с кулером от Asus и 124 к/с со стоковым кулером, в очень редких событиях показатели равнялись 89 к/с и 76 к/с соответственно.