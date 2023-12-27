Core i5-12400 против i9-12900K в тяжёлых играх: есть ли вообще разница?

A Plague Tale Requiem запускалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в этой игре составила 93 к/с с i5-12400 и 102 к/с с i9-12900K.

Cyberpunk 2077 тестировался на средних настройках графики. Средний FPS в игре равнялся 110 к/с (i5-12400) и 115 к/с (i9-12900K).

Игра AC Odyssey шла с пресетом Very High. Средняя производительность в ней составила 105 к/с (i5) и 123 к/с (i9).

В Dying Light 2 с графикой Medium удалось в среднем получить 199 к/с (с i5-12400) и 192 к/с (с i9-12900K).

Far Cry 6 шла с высоким пресетом. Средние показатели производительности в ней равнялись 134 к/с (i5) и 155 к/с (i9).

Hogwarts Legacy тестировалась с настройками графики Medium. В среднем в ней удалось получить 159 к/с (с i5) и 187 к/с (с i9).

Spiderman Remastered шла с Max Details. Средний FPS в ней находился на уровне 87 к/с и 90 к/с (с i5-12400 и i9-12900K соответственно).

Starfield запускалась с пресетом Low. Средняя частота кадров в ней равнялась 92 к/с (i5) и 106 к/с (i9).

В The Witcher 3 с пресетом Medium, AA off средняя производительность составляла 197 к/с и 225 к/с (с i5 и i9 соответственно).

Hitman 3 шла с ультра-графикой. Средний FPS в ней составил 146 к/с (i5-12400) и 172 к/с (i9-12900K).