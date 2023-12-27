Core i5-12400 против i9-12900K в тяжёлых играх: есть ли вообще разница?
На YouTube-канале Odin Hardware протестировали процессоры i9-12900K и i5-12400 с видеокартой 6900 XT в современных играх. Сильно ли они отличаются друг от друга?
Odin Hardware
A Plague Tale Requiem запускалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в этой игре составила 93 к/с с i5-12400 и 102 к/с с i9-12900K.
Cyberpunk 2077 тестировался на средних настройках графики. Средний FPS в игре равнялся 110 к/с (i5-12400) и 115 к/с (i9-12900K).
Игра AC Odyssey шла с пресетом Very High. Средняя производительность в ней составила 105 к/с (i5) и 123 к/с (i9).
В Dying Light 2 с графикой Medium удалось в среднем получить 199 к/с (с i5-12400) и 192 к/с (с i9-12900K).
Far Cry 6 шла с высоким пресетом. Средние показатели производительности в ней равнялись 134 к/с (i5) и 155 к/с (i9).
Hogwarts Legacy тестировалась с настройками графики Medium. В среднем в ней удалось получить 159 к/с (с i5) и 187 к/с (с i9).
Spiderman Remastered шла с Max Details. Средний FPS в ней находился на уровне 87 к/с и 90 к/с (с i5-12400 и i9-12900K соответственно).
Starfield запускалась с пресетом Low. Средняя частота кадров в ней равнялась 92 к/с (i5) и 106 к/с (i9).
В The Witcher 3 с пресетом Medium, AA off средняя производительность составляла 197 к/с и 225 к/с (с i5 и i9 соответственно).
Hitman 3 шла с ультра-графикой. Средний FPS в ней составил 146 к/с (i5-12400) и 172 к/с (i9-12900K).
Kingdom Come Deliverance шла с графикой Very High. Средняя производительность в ней находилась в районе 147 к/с (i5) и 178 к/с (i9).
Hunter Call тестировалась со средним пресетом. Средний FPS в этой игре составил 272 к/с (i5-12400) и 279 к/с (i9-12900K).
COD Black OPS3 запускалась с Very High Details. Средняя частота кадров в ней равнялась 225 к/с и 235 к/с (с i5 и i9 соответственно).
Forza Horizon 5 шла на ультра-настройках. Средний FPS в ней равнялся 128 к/с (i5) и 127 к/с (i9).
В GTA 5 с Ultra Details, 4X AA удалось получить в среднем 147 к/с и 168 к/с (i5-12400 и i9-12900K соответственно).
God of War запускалась с пресетом Ultra. Средние показатели частоты кадров в ней равнялись 136 к/с (i5) и 138 к/с (i9).
Rainbow Six Siege тестировалась с графикой Ultra. Средняя производительность в ней составляла 367 к/с (i5-12400) и 415 к/с (i9-12900K).
В Last of Us с пресетом Medium в среднем удалось получить 92 к/с (i5) и 91 к/с (i9).
Minecraft шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 362 к/с (с i5) и 430 к/с (с i9).
Вывод
В большинстве требовательных игр в 1080p лучше себя показывал i9-12900K. В целом разница по среднему FPS во всех играх сразу между ним и i5-12400 составляла 11% (186 к/с и 168 к/с соответственно).