Dbrand выпустила оскорбляющие вас клавиши для клавиатуры
Маэстро аксессуаров для различных устройств Dbrand отмечает свое 12-летие неожиданным образом - выпуском пары эксцентричных колпачков для механических клавиатур, которые обещают добавить нотку абсурда в процесс набора текста.
Dbrand/NovelKeys
Первый алюминиевый колпачок представляет собой пирамидообразную замену клавиши Escape, чтобы выйти из игр было куда сложнее. Второй колпачок, предназначенный для клавиши Enter, нагло посылает вас «куда подальше» прямой надписью "F*** off", либо любому, кто бросит на него взгляд. Эти колпачки доступны в черном, серебристом и ярком неохромном вариантах.
Аксессуары Dbrand по цене $60 за пирамиду и $40 за "F*** Off" наверняка привлекут любителей причудливой кастомизации клавиатуры. Первые счастливчики смогут получить свои уникальные кейкапы в последнюю неделю ноября.