Компьютеры
Опубликовано 26 февраля 2024, 12:00
1 мин.

Дешёвую видеокарту-рефаб Nurma RX 6600 из Ozon Global проверили на надёжность и работоспособность

Ведущий YouTube-канала «Купи дёшево» выяснил, можно ли вообще играть с бюджетной китайской видеокартой Nurma RX 6600 8 ГБ.
Купи дёшево

Купи дёшево

Nurma RX 6600 8 ГБ недавно можно было заказать на Ozon за 12 649 рублей. Но стоило ли оно того?

На открытом стенде GPU нагревается до 76 градусов, а после замены термопасты этот показатель снизился до 69 градусов Цельсия. Но изначально по большому счёту заменять термопасту или термопрокладки не нужно.

Из существенных минусов Nurma RX 6600 - это вентиляторы, которые установлены не новые и не особо чистые. Также разъём дополнительного питания на видеокарте стоит от материнской платы.

Купи дёшево

Купи дёшево

Купи дёшево

Купи дёшево

В современных играх при разрешении 1080p с Nurma RX 6600 у вас будет приемлемый уровень производительности. То есть в проектах типа Cyberpunk 2077, Dying Light 2 на высоких настройках вы получите выше 70 к/с, а в Last Of Us Part 1 - в лучшем случае 55-60 к/с.

Компьютерная сборка включала процессор Intel Xeon E5 2643 V3, оперативную память на 32 ГБ, блок питания GameMax 800, светящиеся вентиляторы, корпус MicroATX.

В целом видеокарта Nurma RX 6600 была в хорошем состоянии. Для игр её использовать вполне реально.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.