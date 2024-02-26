Дешёвую видеокарту-рефаб Nurma RX 6600 из Ozon Global проверили на надёжность и работоспособность

Nurma RX 6600 8 ГБ недавно можно было заказать на Ozon за 12 649 рублей. Но стоило ли оно того?

На открытом стенде GPU нагревается до 76 градусов, а после замены термопасты этот показатель снизился до 69 градусов Цельсия. Но изначально по большому счёту заменять термопасту или термопрокладки не нужно.

Из существенных минусов Nurma RX 6600 - это вентиляторы, которые установлены не новые и не особо чистые. Также разъём дополнительного питания на видеокарте стоит от материнской платы.