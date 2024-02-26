Дешёвую видеокарту-рефаб Nurma RX 6600 из Ozon Global проверили на надёжность и работоспособность
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Nurma RX 6600 8 ГБ недавно можно было заказать на Ozon за 12 649 рублей. Но стоило ли оно того?
На открытом стенде GPU нагревается до 76 градусов, а после замены термопасты этот показатель снизился до 69 градусов Цельсия. Но изначально по большому счёту заменять термопасту или термопрокладки не нужно.
Из существенных минусов Nurma RX 6600 - это вентиляторы, которые установлены не новые и не особо чистые. Также разъём дополнительного питания на видеокарте стоит от материнской платы.
В современных играх при разрешении 1080p с Nurma RX 6600 у вас будет приемлемый уровень производительности. То есть в проектах типа Cyberpunk 2077, Dying Light 2 на высоких настройках вы получите выше 70 к/с, а в Last Of Us Part 1 - в лучшем случае 55-60 к/с.
Компьютерная сборка включала процессор Intel Xeon E5 2643 V3, оперативную память на 32 ГБ, блок питания GameMax 800, светящиеся вентиляторы, корпус MicroATX.
В целом видеокарта Nurma RX 6600 была в хорошем состоянии. Для игр её использовать вполне реально.