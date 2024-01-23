Дешёвые видеокарты Intel Arc A580 и A750 сравнили с Nvidia и AMD в 2024 г.
i2HARD
В 3D Mark видеокарта Arc A580 показывает себя значительно лучше, чем RTX 3050. В Blender результат этой модели тоже улучшился на 78% и она обогнала 3050.
Но что насчёт игр? Если говорить о разрешении Full HD, то, например, в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках вы получите лучший результат по среднему FPS с Arc 750, хотя между ним и Arc А580 разница составит всего около 10%. Меньше 60 к/с оказалось из всех моделей только у RTX 3050.
В Starfield, как ни странно, по средней производительности лидирует RX 6600 с 63 к/с.
В среднем же по 11 играм видно, что Arc A580 всего на 5% обошла RTX 3050: 100 к/с против 95 к/с. А лучший результат был у RX 6600.
С результатами в играх в 1080p и 1440p вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Intel нам предложила Arc A580 как самую мощную видеокарту с ценой до 180 долларов. Однако в плане реализации она оказалась посредственной. К примеру, средний FPS в играх у неё был хуже, чем у RX 6600, адаптивная синхронизация работает не очень хорошо, задержка ввода больше, чем у других. Даже преимущество этой модели в софте может «перекрыться» багами, с которыми в процессе тестирования эксперты ещё не столкнулись. Энергопотребление всё ещё у Arc A580 остаётся высоким, причём проблема заключается в постоянно включающихся и отключающихся вентиляторах. В целом RX 6600 на фоне новинки всё же выглядит гораздо перспективнее.
Характеристики ПК: - видеокарта ASRock Intel Arc A580 Challenger D OC/Nvidia GeForce RTX 3050 8GB INNO3D TWIN X2 OC/ASRock Radeon RX 6600 Challenger White/ASRock Intel Arc A750 Challenger D OC; - процессор AMD Ryzen 7 7800X3D; - материнская плата Gigabyte B650M DS3H; - оперативная память DDR5 G.SKILL Trident Z5 [F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK] 2x16 ГБ; - система охлаждения ARCTIC Cooling Liquid Freezer II-360; - накопитель Crucial MX500 2 TB; - блок питания MSI MPG A1000G PCIE5; - корпус BC1 Open Benchtable; - операционная система Windows 11.