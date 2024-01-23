Компьютеры
Опубликовано 23 января 2024, 01:30
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Дешёвые видеокарты Intel Arc A580 и A750 сравнили с Nvidia и AMD в 2024 г.

Эксперты YouTube-канала i2HARD проверили в играх и рабочих программах быстродействие видеокарт Arc A580, RTX 3050, RX 6600 и Arc A750.
i2HARD

i2HARD

В 3D Mark видеокарта Arc A580 показывает себя значительно лучше, чем RTX 3050. В Blender результат этой модели тоже улучшился на 78% и она обогнала 3050.

Но что насчёт игр? Если говорить о разрешении Full HD, то, например, в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках вы получите лучший результат по среднему FPS с Arc 750, хотя между ним и Arc А580 разница составит всего около 10%. Меньше 60 к/с оказалось из всех моделей только у RTX 3050.

В Starfield, как ни странно, по средней производительности лидирует RX 6600 с 63 к/с.

В среднем же по 11 играм видно, что Arc A580 всего на 5% обошла RTX 3050: 100 к/с против 95 к/с. А лучший результат был у RX 6600.

С результатами в играх в 1080p и 1440p вы можете ознакомиться ниже.

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

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i2HARD

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i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

i2HARD

Вывод

Intel нам предложила Arc A580 как самую мощную видеокарту с ценой до 180 долларов. Однако в плане реализации она оказалась посредственной. К примеру, средний FPS в играх у неё был хуже, чем у RX 6600, адаптивная синхронизация работает не очень хорошо, задержка ввода больше, чем у других. Даже преимущество этой модели в софте может «перекрыться» багами, с которыми в процессе тестирования эксперты ещё не столкнулись. Энергопотребление всё ещё у Arc A580 остаётся высоким, причём проблема заключается в постоянно включающихся и отключающихся вентиляторах. В целом RX 6600 на фоне новинки всё же выглядит гораздо перспективнее.

Характеристики ПК: - видеокарта ASRock Intel Arc A580 Challenger D OC/Nvidia GeForce RTX 3050 8GB INNO3D TWIN X2 OC/ASRock Radeon RX 6600 Challenger White/ASRock Intel Arc A750 Challenger D OC; - процессор AMD Ryzen 7 7800X3D; - материнская плата Gigabyte B650M DS3H; - оперативная память DDR5 G.SKILL Trident Z5 [F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK] 2x16 ГБ; - система охлаждения ARCTIC Cooling Liquid Freezer II-360; - накопитель Crucial MX500 2 TB; - блок питания MSI MPG A1000G PCIE5; - корпус BC1 Open Benchtable; - операционная система Windows 11.

Автор:Егор Ларионов
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