Для iPhone вышло приложение «Windows» для удаленного управления вашим компьютером

Прямо сейчас оно находится в стадии тестирования и предоставляет доступ к Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box, Remote Desktop Services и удаленным ПК.

Приложение «Windows» разработано с учетом индивидуальных потребностей пользователей и предлагает настраиваемый домашний экран. Оно предоставляет доступ к Windows через различные сервисы и удаленные ПК с одного места.