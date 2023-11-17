Компьютеры
03:00, 17 ноября 2023
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Для iPhone вышло приложение «Windows» для удаленного управления вашим компьютером

Microsoft представила новое приложение «Windows» для iPhone, которое позволяет пользователям удаленно управлять своими компьютерами.

Ferra.ru

Ferra.ru

Прямо сейчас оно находится в стадии тестирования и предоставляет доступ к Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box, Remote Desktop Services и удаленным ПК.

Приложение «Windows» разработано с учетом индивидуальных потребностей пользователей и предлагает настраиваемый домашний экран. Оно предоставляет доступ к Windows через различные сервисы и удаленные ПК с одного места.

Microsoft

Microsoft

Среди основных функций приложения — поддержка нескольких мониторов, настраиваемые разрешения экрана, динамическое изменение разрешения и масштабирования, перенаправление устройств (веб-камеры, аудио, устройства хранения данных, принтеры) и оптимизация для Microsoft Teams.

На данный момент «Windows» доступно для macOS, iOS и iPadOS, а также через веб-браузеры. При использовании веб-браузера на настольном или портативном компьютере можно подключаться без необходимости скачивания и установки дополнительного софта.

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