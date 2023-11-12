Доминирование Nvidia под вопросом: кто возглавит гонку ИИ-ускорителей в 2024 году
На меняющемся ландшафте ИИ-ускорителей доминирующее положение Nvidia сталкивается с серьезными проблемами, поскольку конкуренты готовятся вступить в более активную фазу действий. Несмотря на то, что компания по-прежнему оценивается в триллион долларов и занимает более 80% рынка, последние события указывают на то, что на арене ИИ-чипов происходят «нюансы».
Ferra.ru
Недавно Nvidia побила рекорд в бенчмарке MLPerf, продемонстрировав возможности своего суперкомпьютера Eos, оснащенного 10 752 графическими процессорами H100 Tensor Core. В бенчмарках обучения для моделей GPT-3 и Stable Diffusion была достигнута беспрецедентная скорость, что ознаменовало почти 3-кратный прирост всего за полгода.
Однако долговременность доминирования компании вызывает вопросы. По мере того как на арену выходят конкуренты, такие как Intel и другие, гонка за первенство в области ИИ-ускорителей усиливается. В отрасли обсуждается вопрос о том, насколько контроль одного производителя, даже такого влиятельного, как Nvidia, способствует развитию здоровой экосистемы.
Аналитики подчеркивают важность конкуренции для потребителей, ожидая увеличения выбора, автономности, потенциального повышения производительности и цен. По мере того как в 2024 году будет развиваться ситуация с чипами ИИ, сюжет перейдет от «сольного выступления» к более «широкой сцене», где соперники будут стремиться бросить вызов действующему чемпиону.