Доминирование Nvidia под вопросом: кто возглавит гонку ИИ-ускорителей в 2024 году

Недавно Nvidia побила рекорд в бенчмарке MLPerf, продемонстрировав возможности своего суперкомпьютера Eos, оснащенного 10 752 графическими процессорами H100 Tensor Core. В бенчмарках обучения для моделей GPT-3 и Stable Diffusion была достигнута беспрецедентная скорость, что ознаменовало почти 3-кратный прирост всего за полгода.

Однако долговременность доминирования компании вызывает вопросы. По мере того как на арену выходят конкуренты, такие как Intel и другие, гонка за первенство в области ИИ-ускорителей усиливается. В отрасли обсуждается вопрос о том, насколько контроль одного производителя, даже такого влиятельного, как Nvidia, способствует развитию здоровой экосистемы.

Аналитики подчеркивают важность конкуренции для потребителей, ожидая увеличения выбора, автономности, потенциального повышения производительности и цен. По мере того как в 2024 году будет развиваться ситуация с чипами ИИ, сюжет перейдет от «сольного выступления» к более «широкой сцене», где соперники будут стремиться бросить вызов действующему чемпиону.