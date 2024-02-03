Elgato представила новые карты захвата с поддержкой HDMI 2.1

Кроме того, 4K X впервые предлагает нативную поддержку для новых моделей iPad с разъемом USB-C, что является уникальной особенностью среди карт, согласно Elgato и ее материнской компании Corsair. 4K X совместима с компьютерами под управлением Windows и Mac и способна захватывать игровое видео 4K при 144 кадрах в секунду, предоставляя нативный дисплей, поддерживающий эти метрики. В противном случае захват будет выполнен при 4K и 120 кадрах в секунду.

Карта 4K Pro предоставляет поддержку 8K и 60 кадров в секунду в режиме прохождения. Компания Elgato утверждает, что эта карта превратит компьютер в центр для стриминга в реальном времени. Обе карты совместимы с популярными приложениями для трансляции, такими как OBS Studio, Twitch Studio, Streamlabs Desktop и другими. Elgato также предоставляет приложение для управления захватом, которое экспортирует контент в виде файлов AAF для редактирования в Adobe Premiere, Vegas Pro и других программах.