Есть ли смысл менять Core i7-7700 на Ryzen 5 5600X

GTA 5 тестировалась с высоким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 165 к/с с i7-7700 и 184 к/с с Ryzen 5 5600X. Максимальный FPS составил при этом 188 к/с и 189 к/с соответственно, минимальный - 79 к/с и 136 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась с настройками графики Epic. Средняя частота кадров в ней равнялась 93 к/с и 101 к/с (с i7-7700 и R5 5600X соответственно), максимальная - 106 к/с и 115 к/с, минимальная - 73 к/с и 92 к/с соответственно.

В Rainbow SIx Siege на высоких настройках графики в среднем удалось достичь 276 к/с с i7 и 476 к/с с R5. Максимальный FPS составил при этом 363 к/с и 612 к/с соответственно, минимальный - 212 к/с и 353 к/с.

Rust шла с пресетом 1/100. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 85 к/с (i7-7700) и 170 к/с (R5 5600X), максимальная - 96 к/с и 199 к/с соответственно, минимальная - 76 и 152 к/с соответственно.