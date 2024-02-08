Компьютеры
Опубликовано 08 февраля 2024, 12:00
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Есть ли смысл ставить Ryzen 7 5700X3D вместо более дешёвого 5700X

На YouTube-канале Benchmark PC Tech выяснили, какой процессор лучше подходит для рабочих приложений и игр: Ryzen 7 5700X3D или 5700X.
HotHardware

HotHardware

В X265 лучше показывал себя Ryzen 7 5700X3D: разница между ним и 5700X составляла 3%. При этом в 7 Zip на почти 1% лучше был Ryzen 7 5700X. В остальных двух приложениях лидировал вновь игровой процессор.

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Benchmark PC Tech

Что касается игр, то результаты у Ryzen 7 7800X3D были практически всегда лучше. Однако если в 1080p разница между ним и 5700X была более-менее значительная (252 и 212 к/с соответственно), то в 4К они почти совпадали: 213 и 206 к/с соответственно в Battlefiled V.

Со всеми замерами в играх и программах вы можете ознакомиться выше.

Вывод

Лучшим вариантом из AMD Ryzen 7 7800X3D и 5700X как для рабочих задач, так и для игровых будет первый.

Характеристики сборок: - процессор AMD Ryzen 7 7800X3D/5700X; - материнская плата Aorus X670E Master; - оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB; - видеокарта RTX 4090.

Автор:Егор Ларионов
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