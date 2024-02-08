Есть ли смысл ставить Ryzen 7 5700X3D вместо более дешёвого 5700X

Что касается игр, то результаты у Ryzen 7 7800X3D были практически всегда лучше. Однако если в 1080p разница между ним и 5700X была более-менее значительная (252 и 212 к/с соответственно), то в 4К они почти совпадали: 213 и 206 к/с соответственно в Battlefiled V.

Со всеми замерами в играх и программах вы можете ознакомиться выше.

Вывод

Лучшим вариантом из AMD Ryzen 7 7800X3D и 5700X как для рабочих задач, так и для игровых будет первый.

Характеристики сборок: - процессор AMD Ryzen 7 7800X3D/5700X; - материнская плата Aorus X670E Master; - оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB; - видеокарта RTX 4090.