Эта система с GH200 может похвастаться двумя тяжеловесами: процессор Grace. Этот 72-ядерный зверь поставляется с 480 ГБ памяти LPDDR5X, обеспечивая впечатляющую вычислительную мощность. Графический процессор H200 на базе Hopper: настоящая «звезда шоу», этот гигант может похвастаться 16 896 ядрами CUDA и поставляется в версиях HBM3 и HBM3e, обеспечивая достаточный объем VRAM.

Вентиляторы и системы охлаждения Noctua не дают этой мощной машине расплавиться. Вы также можете настроить свою систему с помощью таких дополнений, как: сетевые карты Nvidia Bluefield-3 и ConnectX-7 для бесперебойного подключения. Варианты хранения данных — от SSD на 8 ТБ до HDD на 30 ТБ. Графическая карта RTX 4060 для визуального вывода или доступа к трассировке лучей — функция, которой лишен сам H200.

Windows здесь отходит на второй план, так как система работает на Ubuntu server — более естественном варианте для процессоров Arm, таких как Grace.

Стартовая цена в 41 500 долларов может показаться астрономической, но подумайте вот о чем: один только H200 стоит 40 000 долларов. Таким образом, получить топовый серверный процессор и мощный GPU в комплекте с готовой системой для некоторых может показаться выгодным предложением.