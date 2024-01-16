Это лучшие варианты памяти DDR4 и DDR5 для современных Intel и AMD
Patel Timber
DDR4
Для систем на базе AMD с архитектурой Zen 2 и Zen 3 самый оптимальный профиль XMP — 3600 cl16. В идеале нужно найти ОЗУ с двумя модулями по 16 ГБ. Это может быть, например, G.Skill RIPJAWS V. У неё радиаторы не лучшие, но зато есть необходимый XMP. Правда, вам придётся за два модуля по 16 ГБ DDR4 отдавать больше 10 тысяч рублей.
В качестве альтернативы можете приобрести Kingston Fury Beast DDR4. Здесь два модуля памяти по 16 ГБ выйдут в два раза дешевле.
В обоих случаях вы сможете рассчитывать на 3466−3800 cl16.
Помимо этого, можно купить оперативную память ADATA серии D. В частности, ADATA D20 DDR4 3600, D41 3600, D50 и т. д.
Ещё один вариант — Kingston FURY Renegade 32 ГБ. Эти два модуля по 16 ГБ идут с отличными радиаторами и чипами под разгон.
Если у вас Intel i3−1100F/i5−11 400/i5−12 400/i5−13 400/i5−13 500 и т. п., то существует два варианта. Вы можете сделать ручную настройку оперативной памяти либо купить модули с XMP 3200 МГц 16×2 ГБ. Во втором случае подойдут практически любые варианты с 3200 cl16, даже ADATA D20.
Для субмаксимальной производительности на 12600K, 13 900К, если вам нужна хорошая ОЗУ и деньги значения не имеют, берите G.Skill Trident Z (16×2 ГБ, 32 ГБ) с 3200 cl14.
Модель подешевле, но с хорошим разгонным потенциалом — Kingston FURY Renegate (32 ГБ, 2 модуля по 16 ГБ).
DDR5
Отличный XMP-профиль и разгонный потенциал, который подойдёт для систем на AMD и на Intel без индекса K, — у ОЗУ с 6000 cl30. Например, ADATA XPG Lancer Blade (16×2 ГБ, 32 ГБ) и подобные. Иногда их в DNS выгоднее даже покупать по одному модулю.
Под разгон модели типа Patriot Viper Venom с 6600, 6700, 6800, 7000, 7200 МГц и выше стоит брать, если вы готовы делать вручную настройку оперативной памяти.
Из бюджетных вариантов ОЗУ DDR5 можно присмотреться к KingBank XMP EXPO с 6800 МГц (2x16 ГБ, 32 ГБ) или с 6400 МГц. Покупайте их с расчётом на то, что придётся опустить частоту до 6200 или 6000 МГц либо настраивать вручную.
Существуют также небинарные варианты оперативной памяти вроде 24 ГБ в одном модуле. Для Intel и AMD в этом случае отлично подойдёт ADATA XPG Lancer Blade 6000 МГц (24х2 ГБ, 48 ГБ). На ADATA XPG Lancer Blade 6400 cl32 берите только Intel с индексом K.
Если вам нужно 64 ГБ, то смотрите ADATA XPG Lancer c 6400 cl32, чип - HX A-die. Если необходимо 96 ГБ оперативной памяти, то можно для Intel взять Team Group DDR5 6800 cl36 (2x48 ГБ). При этом вероятность стабильной работы на такой частоте будет зависеть от матплаты и процессора. Также для AMD может подойти G.Skill Trident Z5 DDR5 6400 cl32 с чипами HX M-die (заработает в XMP).