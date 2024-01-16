Это лучшие варианты памяти DDR4 и DDR5 для современных Intel и AMD

DDR4

Для систем на базе AMD с архитектурой Zen 2 и Zen 3 самый оптимальный профиль XMP — 3600 cl16. В идеале нужно найти ОЗУ с двумя модулями по 16 ГБ. Это может быть, например, G.Skill RIPJAWS V. У неё радиаторы не лучшие, но зато есть необходимый XMP. Правда, вам придётся за два модуля по 16 ГБ DDR4 отдавать больше 10 тысяч рублей.

В качестве альтернативы можете приобрести Kingston Fury Beast DDR4. Здесь два модуля памяти по 16 ГБ выйдут в два раза дешевле.

В обоих случаях вы сможете рассчитывать на 3466−3800 cl16.

Помимо этого, можно купить оперативную память ADATA серии D. В частности, ADATA D20 DDR4 3600, D41 3600, D50 и т. д.

Ещё один вариант — Kingston FURY Renegade 32 ГБ. Эти два модуля по 16 ГБ идут с отличными радиаторами и чипами под разгон.

Если у вас Intel i3−1100F/i5−11 400/i5−12 400/i5−13 400/i5−13 500 и т. п., то существует два варианта. Вы можете сделать ручную настройку оперативной памяти либо купить модули с XMP 3200 МГц 16×2 ГБ. Во втором случае подойдут практически любые варианты с 3200 cl16, даже ADATA D20.

Для субмаксимальной производительности на 12600K, 13 900К, если вам нужна хорошая ОЗУ и деньги значения не имеют, берите G.Skill Trident Z (16×2 ГБ, 32 ГБ) с 3200 cl14.

Модель подешевле, но с хорошим разгонным потенциалом — Kingston FURY Renegate (32 ГБ, 2 модуля по 16 ГБ).