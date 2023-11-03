Этот процессор Intel за 1000 рублей удивительно хорош
На YouTube-канале RandomGaminginHD проверили игровую производительность Intel Core i3-4170. Запускались проекты в Full HD.
RandomGaminginHD
Call of Duty Warzone шла с пресетом Basic, SMAA T2X Normal. В среднем в ней удалось получить 40 к/с, в очень редких событиях - 26 к/с.
Counter-Strike 2 тестировалась на самых низких настройках графики. Средний FPS в ней составил 68 к/с, в крайне редких событиях - 31 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась с текстурами High и остальными параметрами Lowest. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 29 к/с, а в крайне редких событиях FPS снижался до 10 к/с.
Fortnite шла с низким пресетом, высокими текстурами, TAA. Средний FPS в ней равнялся 72 к/с, в очень редких событиях - 5 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась с High Settings, FXAA, AF X8, Soft Shadows, Advanced Graphics Off. Частота кадров при этом в ней находилась на уровне 62 к/с в среднем, а в крайне редких событиях опускалась до 29 к/с.
Minecraft тестировалась на настройках графики Fancy. Средняя производительность в ней равнялась 98 к/с, FPS в крайне редких событиях составлял 8 к/с.
В игре Red Dead Redemption 2 с текстурами Ultra, остальными параметрами Medium, Medium TAA, AF X4, Geo LOG Max, Grass LOD 2/10. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 46 к/с, в очень редких событиях - 15 к/с.
Вывод
Средняя частота кадров, на которую вы можете рассчитывать в играх с i3-4170, - это 59 к/с. Причём это касается проектов в 1080p.
Тестовый стенд включал процессор Intel Core i3-4170 (2 ядра, 4 потока), стоковый кулер от Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR3 с тактовой частотой 1600 МГц, видеокарту GTX 1070.