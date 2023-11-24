Компьютеры
20:15, 24 ноября 2023
1 мин.

Флагманские видеокарты RTX 4090 подорожали из-за их перепайки в ИИ-чипы в Китае

Флагманские видеокарты RTX 4090 стали редким товаром и подорожали из-за нестандартного применения в Китае.

Wccftech

Wccftech

В связи с ограничениями на поставку ИИ-чипов в страну, топовые видеокарты NVIDIA начали превращать в решения для искусственного интеллекта.

Компании из Китая столкнулись с запретом на покупку ИИ-процессоров от таких гигантов, как NVIDIA, AMD и Intel, что привело к дефициту RTX 4090 в мире и росту их цены до более $2000.

Китайские производители создают специализированные заводы, где перепаивают эти видеокарты, снимая охлаждение и заменяя PCB для приспособления их к серверному окружению.

Это привело к изобилию охлаждающих систем и плат в китайских реселлерских рынках по доступным ценам.

RTX 4090, хоть и подорожали для геймеров, стали востребованным активом в китайском нейросегменте, где их используют после переработки в новые серверные решения.

Данный процесс также привел к появлению большого количества остаточных деталей RTX 4090 на китайских рынках. Тем не менее, надежды на возвращение нормальной поставки AD102 GPU в другие регионы дают надежду на стабилизацию цен в будущем.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::4ae3cc54-d871-40e6-93e6-2922e2ba3b67
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.