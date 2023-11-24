Флагманские видеокарты RTX 4090 подорожали из-за их перепайки в ИИ-чипы в Китае

В связи с ограничениями на поставку ИИ-чипов в страну, топовые видеокарты NVIDIA начали превращать в решения для искусственного интеллекта.

Компании из Китая столкнулись с запретом на покупку ИИ-процессоров от таких гигантов, как NVIDIA, AMD и Intel, что привело к дефициту RTX 4090 в мире и росту их цены до более $2000.

Китайские производители создают специализированные заводы, где перепаивают эти видеокарты, снимая охлаждение и заменяя PCB для приспособления их к серверному окружению.

Это привело к изобилию охлаждающих систем и плат в китайских реселлерских рынках по доступным ценам.

RTX 4090, хоть и подорожали для геймеров, стали востребованным активом в китайском нейросегменте, где их используют после переработки в новые серверные решения.

Данный процесс также привел к появлению большого количества остаточных деталей RTX 4090 на китайских рынках. Тем не менее, надежды на возвращение нормальной поставки AD102 GPU в другие регионы дают надежду на стабилизацию цен в будущем.