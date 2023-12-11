Компьютеры
16:30, 11 декабря 2023
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Главное новшество Wi-Fi 7 — устранение задержек — до сих пор не работает должным образом

Ученые из Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича (ИППИ) РАН провели исследование, которое выявило проблемы совместимости современных смартфонов и ноутбуков с новым стандартом Wi-Fi 7.

Ferra.ru

Ferra.ru

Основная проблема заключается в неправильной работе механизма «интервалов тишины», который является ключевым новшеством Wi-Fi 7 и предназначен для устранения задержек в передаче данных.

Исследование показало, что многие современные устройства не способны корректно соблюдать установленные интервалы тишины, вторгаясь в чужие временные отрезки и создавая помехи.

Это может привести к замедлению передачи данных в сетях нового поколения, особенно в приложениях, требующих высокой скорости и стабильности, таких как дистанционное управление, виртуальная реальность или новые мобильные игры.

Не лучше дела обстоят и с Wi-Fi 7 роутерами: настоящие, разработанные с учетом этого стандарта, по информации лидеров рынка (Qualcomm, Broadcom, Realtek), появятся во II–III кварталах 2024 года.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Это исследование подчеркивает важность дальнейшего развития и адаптации современных устройств к новым стандартам Wi-Fi для обеспечения бесперебойной и высокоскоростной передачи данных.

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