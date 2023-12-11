Главное новшество Wi-Fi 7 — устранение задержек — до сих пор не работает должным образом

Основная проблема заключается в неправильной работе механизма «интервалов тишины», который является ключевым новшеством Wi-Fi 7 и предназначен для устранения задержек в передаче данных.

Исследование показало, что многие современные устройства не способны корректно соблюдать установленные интервалы тишины, вторгаясь в чужие временные отрезки и создавая помехи.

Это может привести к замедлению передачи данных в сетях нового поколения, особенно в приложениях, требующих высокой скорости и стабильности, таких как дистанционное управление, виртуальная реальность или новые мобильные игры.