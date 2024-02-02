Опубликовано 02 февраля 2024, 06:00
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Год только начался, а Qualcomm уже превзошла прогнозы по прибыли
Qualcomm сообщила о результатах первого финансового квартала, которые превзошли оценки аналитиков, поскольку продажи микросхем для телефонов выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Компания также объявила о заключении сделок с автопроизводителями на поставку чипов для их автомобилей.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Основные выводы из отчета о прибылях Qualcomm:
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Продажи микросхем для телефонов выросли на 16% в годовом исчислении до 6,69 млрд долларов.
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Чистая прибыль выросла на 24% до 2,77 миллиарда долларов.
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Qualcomm делает большую ставку на продажу чипов автопроизводителям и поставщикам автомобилей.
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Qualcomm также инвестирует в другие рынки, такие как ПК и гарнитуры виртуальной реальности.
Эксперты считают, что сильный отчет о прибылях Qualcomm является «положительным знаком для компании и для всей полупроводниковой индустрии». Нацеленность компании на выход на новые рынки также является разумным шагом, поскольку это поможет диверсифицировать потоки доходов и снизить зависимость от рынка смартфонов, пишет CNBC.