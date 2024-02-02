Компьютеры
Опубликовано 02 февраля 2024, 06:00
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Год только начался, а Qualcomm уже превзошла прогнозы по прибыли

Qualcomm сообщила о результатах первого финансового квартала, которые превзошли оценки аналитиков, поскольку продажи микросхем для телефонов выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Компания также объявила о заключении сделок с автопроизводителями на поставку чипов для их автомобилей.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Основные выводы из отчета о прибылях Qualcomm:

  • Продажи микросхем для телефонов выросли на 16% в годовом исчислении до 6,69 млрд долларов.

  • Чистая прибыль выросла на 24% до 2,77 миллиарда долларов.

  • Qualcomm делает большую ставку на продажу чипов автопроизводителям и поставщикам автомобилей.

  • Qualcomm также инвестирует в другие рынки, такие как ПК и гарнитуры виртуальной реальности.

Эксперты считают, что сильный отчет о прибылях Qualcomm является «положительным знаком для компании и для всей полупроводниковой индустрии». Нацеленность компании на выход на новые рынки также является разумным шагом, поскольку это поможет диверсифицировать потоки доходов и снизить зависимость от рынка смартфонов, пишет CNBC.

Автор:Армен Зангиев
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