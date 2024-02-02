Год только начался, а Qualcomm уже превзошла прогнозы по прибыли

Qualcomm сообщила о результатах первого финансового квартала, которые превзошли оценки аналитиков, поскольку продажи микросхем для телефонов выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Компания также объявила о заключении сделок с автопроизводителями на поставку чипов для их автомобилей.