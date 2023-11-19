Грядущие видеокарты Nvidia серии RTX 50 получат прорывной 3-нм техпроцесс

RTX 50 также обзаведутся поддержкой DisplayPort 2.1. И при этом ходят слухи о PCIe 5.0. Но подождите, есть еще кое-что: 16-контактный разъем питания, обещающий более безопасное подключение после фиаско с 12VHPWR.

При этом ранее стало известно, что что Nvidia планирует интегрировать в новую серию память GDDR7, что обещает значительное увеличение пропускной способности. Изначально также сообщалось, что GPU GB202 будет использовать 512-битную шину, но теперь уточняется, что шина будет 384-битной.

Это соответствует тенденции, наблюдаемой в крупных архитектурах NVIDIA за последнее десятилетие. Предполагается, что GPU GB202 будет включать в себя 192 SM (Streaming Multiprocessor), что может привести к максимальной конфигурации в 24567 CUDA-ядер, если не будут внесены значительные изменения в архитектуру GPU.