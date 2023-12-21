Компьютеры
02:15, 21 декабря 2023
1 мин.

Хакеры начали «прикручивать» вирусы к легальному ПО для удалённого доступа

Хакеры, предположительно из группировки а TA577, начали распространять в интернете зловред для новой кампании, который уже использовался для подмены пользователей в диалогах и рассылки вредоносного спама.

Ferra.ru

Ferra.ru

Тогда бот назывался QakBot, теперь его название PikaBot. Вирус состоит из загрузчика, который может внедрять в скомпрометированные системы другие зловреды, а может и сам выступать в качестве бэкдора за счёт основного модуля.

Хакеры нацелены на пользователей, ищущих легальное ПО, в частности, для удалённого рабочего стола. Часто пишут о «привязке» PikaBot к популярному софту для удалённого доступа AnyDesk. Источником распространения является реклам в Google, нацеленная как раз на таких пользователей.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.