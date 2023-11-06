Компьютеры
03:00, 06 ноября 2023
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Хуже дуршлага: в более 30 Windows-драйверов нашли уязвимости

В мире цифровой безопасности обнаружена тревожная новость: эксперты VMware Carbon Black выявили уязвимости в 34 драйверах Windows, которые могут предоставить злоумышленникам полный контроль над системой.

Ferra.ru

Ferra.ru

Среди поставщиков, чьи продукты подвержены риску, оказались такие гиганты, как AMD, Intel и NVIDIA.

Уязвимости кроются в драйверах для устаревших устройств, включая программное обеспечение, BIOS и операционные системы. Они открывают двери для атак, позволяя злоумышленникам внедрять вредоносный код, изменять системные привилегии и стирать инструкции ввода/вывода.

Исследователи предоставили доказательства, демонстрирующие серьезность проблемы. Например, одно из них показывает, как непривилегированный пользователь может запустить cmd.exe с уровнем системной целостности на Windows 11 с защитой кода Hypervisor-protected Code Integrity (HVCI).

Ответственные производители уже уведомлены о проблеме, и некоторые, включая Phoenix Technologies и AMD, успешно устранили уязвимости в ряде драйверов. Intel также исправил найденный недостаток.

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