Хватит ли 8 ГБ памяти в видеокарте для 2024 г.
Ancient Gameplays
Одна из важнейших вещей, которую нужно учитывать при покупке видеокарты, — это её пропускная способность. В 2024 году требуется гораздо больше пропускной способности в играх, чем раньше.
Эксперт YouTube-канала Ancient Gameplays протестировал RTX 3070 8 ГБ и RX 6750 XT 12 ГБ. Все мы знаем, что в гоночных играх первая видеокарта быстрее, но что насчёт других проектов?
В Avatar: Frontiers of Pandora с DX12 и пресетом High и Ultra видеокарта RTX 3070 обходит конкурента. Хотя с ультра-пресетом эта разница не такая уж существенная: 68 и 58 к/с в 1080p, 47 и 39 к/с в 1440p, 23 и 19 к/с в 4К.
В игре Returnal вновь RTX 3070 8 ГБ работает стабильно лучше. И это касается даже разрешения 4К (см. результаты тестирования ниже).
Игра Hogwarts Legacy лучше шла с RTX 3070, если судить по средним FPS. А вот в редких событиях показатели у видеокарт были почти одинаковыми, что означает большое количество подтормаживаний даже с RTX 3070 из-за недостатка видеопамяти.
Удивительно, но в 1080p и 1440p RX 6750 XT 12 ГБ даже превзошла RTX 3070. Это заметно при использовании ультра-настроек графики.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться выше — на изображениях.
Вывод
Существует несколько вещей, которые могут повлиять на производительность видеокарты с точки зрения её видеопамяти. К сожалению, результаты тестирования показали, что 8 ГБ уже недостаточно в 2024 году для комфортного запуска игр. Лучше всего брать видеокарты с 12 ГБ видеопамяти как минимум. Кроме того, в будущем более мощная модель с 8 ГБ будет уступать по скорости более медленной модели с 12 ГБ видеопамяти.