Хватит ли 8 ГБ памяти в видеокарте для 2024 г.

Одна из важнейших вещей, которую нужно учитывать при покупке видеокарты, — это её пропускная способность. В 2024 году требуется гораздо больше пропускной способности в играх, чем раньше.

Эксперт YouTube-канала Ancient Gameplays протестировал RTX 3070 8 ГБ и RX 6750 XT 12 ГБ. Все мы знаем, что в гоночных играх первая видеокарта быстрее, но что насчёт других проектов?

В Avatar: Frontiers of Pandora с DX12 и пресетом High и Ultra видеокарта RTX 3070 обходит конкурента. Хотя с ультра-пресетом эта разница не такая уж существенная: 68 и 58 к/с в 1080p, 47 и 39 к/с в 1440p, 23 и 19 к/с в 4К.

В игре Returnal вновь RTX 3070 8 ГБ работает стабильно лучше. И это касается даже разрешения 4К (см. результаты тестирования ниже).

Игра Hogwarts Legacy лучше шла с RTX 3070, если судить по средним FPS. А вот в редких событиях показатели у видеокарт были почти одинаковыми, что означает большое количество подтормаживаний даже с RTX 3070 из-за недостатка видеопамяти.

Удивительно, но в 1080p и 1440p RX 6750 XT 12 ГБ даже превзошла RTX 3070. Это заметно при использовании ультра-настроек графики.