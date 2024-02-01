Компьютеры
Опубликовано 01 февраля 2024, 00:00
2 мин.

Хватит ли 8 ГБ памяти в видеокарте для 2024 г.

На YouTube-канале Ancient Gameplays выяснили, насколько сильно в современных играх будет модель с 8 ГБ видеопамяти будет отставать от конкурента с 12 ГБ.
Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Одна из важнейших вещей, которую нужно учитывать при покупке видеокарты, — это её пропускная способность. В 2024 году требуется гораздо больше пропускной способности в играх, чем раньше.

Эксперт YouTube-канала Ancient Gameplays протестировал RTX 3070 8 ГБ и RX 6750 XT 12 ГБ. Все мы знаем, что в гоночных играх первая видеокарта быстрее, но что насчёт других проектов?

В Avatar: Frontiers of Pandora с DX12 и пресетом High и Ultra видеокарта RTX 3070 обходит конкурента. Хотя с ультра-пресетом эта разница не такая уж существенная: 68 и 58 к/с в 1080p, 47 и 39 к/с в 1440p, 23 и 19 к/с в 4К.

В игре Returnal вновь RTX 3070 8 ГБ работает стабильно лучше. И это касается даже разрешения 4К (см. результаты тестирования ниже).

Игра Hogwarts Legacy лучше шла с RTX 3070, если судить по средним FPS. А вот в редких событиях показатели у видеокарт были почти одинаковыми, что означает большое количество подтормаживаний даже с RTX 3070 из-за недостатка видеопамяти.

Удивительно, но в 1080p и 1440p RX 6750 XT 12 ГБ даже превзошла RTX 3070. Это заметно при использовании ультра-настроек графики.

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Ancient Gameplays

Со всеми замерами вы можете ознакомиться выше — на изображениях.

Вывод

Существует несколько вещей, которые могут повлиять на производительность видеокарты с точки зрения её видеопамяти. К сожалению, результаты тестирования показали, что 8 ГБ уже недостаточно в 2024 году для комфортного запуска игр. Лучше всего брать видеокарты с 12 ГБ видеопамяти как минимум. Кроме того, в будущем более мощная модель с 8 ГБ будет уступать по скорости более медленной модели с 12 ГБ видеопамяти.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.