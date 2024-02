Хватит ли Core i3−10 100 и RX 580 для игр в 2024 г.

God Of War запускалась с высокой графикой. В среднем в этой игре удалось получить 54 к/с.

GTA V тестировалась с пресетом Very High. Средняя частота кадров в игре при этом равнялась 71 к/с.

В игре Spider Man Remastered с настройками Very High в среднем производительность составляла 61 к/с.

Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Custom и с FSR 2.1 (Quality). Средний FPS находился при этом на уровне 46 к/с.

Игра Star Wars Jedi Survivour тестировалась с низким пресетом. Средняя частота кадров составляла в игре 41 к/с.

Alan Wake 2 запускалась с пресетом Low. Средняя производительность при этом равнялась в этой игре 2 к/с.

The Last Of Us Part 1 шла тоже с низкой графикой. Средний FPS в ней находился на уровне 41 к/с.

В Red Dead Redemption 2 с настройками Custom средняя частота кадров равнялась 51.