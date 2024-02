Хватит ли i3−12100F + RTX 3060 для игр в Full HD

Resident Evil 4 Remake запускалась с пресетом Max/High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 64, а в очень редких событиях она падала с 53 до 33 к/с.

В игре The Last Of Us Part 1 с настройками Custom средний FPS составлял 59 к/с. Просадки в очень редких событиях достигли 24 к/с.

Игра Spider Man Remastered шла тоже с графикой Custom. Средняя производительность в ней равнялась 109 к/с, падение FPS по 1% случаев достигло 4 к/с. Эта же игра с настройками Very High и RTX On запускалась со средней частотой кадров на уровне 73, а в очень редких событиях FPS снижался до 6 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS составлял в этой игре 72 к/с, а значение FPS по 1% - 17 к/с.

В Ark Survival Ascended удалось с низкими настройками графики в среднем получить 47 к/с. Падение FPS по 1% случаев достигло 30 к/с.