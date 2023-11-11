И это они называют «супер»? Раскрыты параметры некоторых моделей GeForce RTX 40 Super

Флагманская модель RTX 4080 SUPER оснащена мощным графическим процессором AD103-400 с 10 240 ядрами, 320 TMU и 112 ROP. Благодаря 256-битному шинному интерфейсу и 16 Гбайт памяти GDDR6X он, как ожидается, превзойдет своего предшественника всего на 3-5%.

Не отстает от него и RTX 4070 Ti SUPER с 8 448 ядрами, 16 Гбайт памяти GDDR6 и 15%-ным приростом производительности по сравнению с не-SUPER вариантом, что уже лучше, если честно. В то же время RTX 4070 SUPER, оснащенная 7 168 ядрами и 12 ГБ памяти GDDR6X, как ожидается, на 14% опередит не-SUPER-версию.

Планы по выпуску GeForce RTX 4090 SUPER были отложены из-за санкций, ограничивающих в некоторых регионах выпуск графических процессоров с частотой более 4800 ТГц.