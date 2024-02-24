Игровой портал назвал лучшие проводные мыши на 2024 год
Ferra.ru / Kandinsky 3
Лучшая проводная мышь.
SteelSeries Rival 600 Gaming Mouse — точность благодаря двойной сенсорной системе и 12 000 DPI, настраиваемый вес и яркая RGB-подсветка для индивидуального подхода.
Лучшая эргономичная проводная мышь.
Corsair Scimitar Pro RGB Gaming Mouse — разработана для удобства и персонализации, имеет 12-кнопочную боковую панель, идеально подходит для MMO и FPS-игр, удобна для небольших рук.
Лучшая проводная мышь для FPS.
Glorious Model I — ультралегкая мышь весом 69 г, оснащена сенсором BAMF с 19 000 DPI для точной настройки и предлагает 9 программируемых кнопок для индивидуальной настройки.
Лучшая проводная мышь среднего ценового диапазона.
Corsair Dark Core RGB Pro SE — сочетает в себе производительность и гибкость благодаря высокоточному датчику DPI PixArt PAW3392, частоте опроса 2000 Гц и настраиваемой RGB-подсветке.
Лучшая проводная мышь высокого класса.
Mad Catz R.A.T. 8+ Adjustable — предлагает максимальные возможности настройки благодаря регулируемому упору для ладони, сменным частям и 11 программируемым кнопкам.
Лучшая бюджетная проводная мышь.
Glorious Model O Gaming Mouse — доступная цена благодаря легкой конструкции, может похвастаться высокопроизводительным сенсором Pixart и настраиваемыми функциями, такими как RGB-подсветка и программируемые кнопки.