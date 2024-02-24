Компьютеры
Опубликовано 24 февраля 2024, 22:30
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Игровой портал назвал лучшие проводные мыши на 2024 год

Если вы найдете «ту самую» проводную мышь, то сможете улучшить свои впечатления от работы с компьютером, будь то заядлый геймер, творческий человек или просто ценящий точность и контроль. GameRant попытались рассмотреть лучших претендентов на рынке проводных мышей, отвечающих различным потребностям и бюджетам.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Лучшая проводная мышь.

SteelSeries

SteelSeries

SteelSeries Rival 600 Gaming Mouse — точность благодаря двойной сенсорной системе и 12 000 DPI, настраиваемый вес и яркая RGB-подсветка для индивидуального подхода.

Лучшая эргономичная проводная мышь.

Corsair

Corsair

Corsair Scimitar Pro RGB Gaming Mouse — разработана для удобства и персонализации, имеет 12-кнопочную боковую панель, идеально подходит для MMO и FPS-игр, удобна для небольших рук.

Лучшая проводная мышь для FPS.

Glorious Gaming

Glorious Gaming

Glorious Model I — ультралегкая мышь весом 69 г, оснащена сенсором BAMF с 19 000 DPI для точной настройки и предлагает 9 программируемых кнопок для индивидуальной настройки.

Лучшая проводная мышь среднего ценового диапазона.

Corsair

Corsair

Corsair Dark Core RGB Pro SE — сочетает в себе производительность и гибкость благодаря высокоточному датчику DPI PixArt PAW3392, частоте опроса 2000 Гц и настраиваемой RGB-подсветке.

Лучшая проводная мышь высокого класса.

Mad Catz

Mad Catz

Mad Catz R.A.T. 8+ Adjustable — предлагает максимальные возможности настройки благодаря регулируемому упору для ладони, сменным частям и 11 программируемым кнопкам.

Лучшая бюджетная проводная мышь.

Glorious Gaming

Glorious Gaming

Glorious Model O Gaming Mouse — доступная цена благодаря легкой конструкции, может похвастаться высокопроизводительным сенсором Pixart и настраиваемыми функциями, такими как RGB-подсветка и программируемые кнопки.

Автор:Армен Зангиев
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