Игры на ПК с одной плашкой DDR5 32 ГБ против двух по 16 ГБ: есть ли разница?
Сколько модулей памяти лучше брать для игр, если вам нужно 32 ГБ: два по 16 ГБ или один на 32 ГБ? В играх Call of Duty, Watch Dogs Legion и других это выяснили.
TheSpyHood
Call of Duty Modern Warfare III Vault Edition запускалась в 1080p со средней частотой кадров 247 (с ОЗУ на 1×32 ГБ) и 254 (с ОЗУ 2×16 ГБ), в 1440p — со 189 к/с и 194 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении 1080р со средним FPS 242 к/с (один модуль ОЗУ) и 244 к/с (два модуля ОЗУ), в 1440p — 208 к/с и 201 к/с соответственно.
Resident Evil 4 тестировалась в Full HD со средней производительностью на уровне 231 к/с (один модуль) и 238 к/с (два модуля), в 1440p — 195 к/с и 198 к/с.
Watch Dogs Legion запускалась в 1080p со средним FPS на уровне 181 к/с (один модуль ОЗУ) и 203 к/с (два модуля ОЗУ), в 1440p — 157 к/с и 163 к/с соответственно.
В игре The Last of Us удалось в 1080p получить в среднем 174 к/с (с одним модулем памяти) и 172 к/с (с двумя модулями памяти), в 1440p — 144 к/с в обоих случаях.
A Plague Tale Requiem тестировалась в 1080p со средней частотой кадров в районе 202 к/с (один модуль) и 197 к/с (два модуля), а в 1440p — со 166 и 169 к/с соответственно.
Assassin’s Creed Valhalla запускалась в Full HD со средним FPS 196 к/с (один модуль ОЗУ) и 198 к/с (два модуля ОЗУ), в 1440p — со 178 к/с в обоих случаях.
Игра Dying Light 2 шла в 1080p в среднем с 225 к/с (один модуль) и 229 к/с (два модуля), в 1440p — со 193 и 195 к/с соответственно.
Hitman III запускалась в Full HD со средней частотой кадров 261 к/с (одна плашка) и 279 к/с (две плашки), в 1440p — 202 к/с и 210 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 в 1080p удалось в среднем получить 196 к/с (один модуль ОЗУ) и 197 к/с (два модуля ОЗУ), в 1440p — 166 к/с и 170 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warfare II тестировалась в 1080p со средней производительностью на уровне 207 к/с (с одним модулем) и 215 к/с (с двумя модулями), в разрешении 1440p — со 171 к/с и 173 к/с.
Horizon Zero Dawn шла в Full HD со средним FPS 249 (один модуль) и 258 к/с (два модуля), в 1440p — с 213 к/с и 220 к/с соответственно.
Red Dead Redemption II запускалась в 1080p со средней частотой кадров 193 к/с (с одним модулем) и 189 к/с (с двумя модулями), в 1440p — со 166 к/с в обоих случаях.
Far Cry 6 тестировалась в разрешении 1080p с производительностью в среднем 221 к/с и 228 к/с (один и два модуля ОЗУ соответственно), в 1440p — со 182 к/с и 185 к/с.
Игра Spider-Man Miles Morales шла в среднем в 1080p со 197 к/с (один модуль) и 209 к/с (два модуля), в 1440p — со 172 к/с и 174 к/с соответственно.
Вывод
Как видно из результатов тестирования, разница в игровой производительности между одним и двумя модулями оперативной памяти на 32 ГБ в сумме очень несущественная. А в некоторых играх одна плашка даже оказывается лучше двух по 16 ГБ. В целом же разница между 1×32 ГБ и 2×16 ГБ в 1080p составила 3% (215 к/с и 221 к/с соответственно), в 1440p — 2% (180 к/с и 183 к/с соответственно).
Характеристики игровых сборок: — операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; — процессор Intel Core i9−14900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI); — видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB; — система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; — блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; — оперативная память 1×32GB DDR5 7200MHz/2×16GB DDR5 5200MHz.