Компьютеры
06:00, 01 января 2024
1 мин.

ИИ настолько сильно греет технику, что Intel обратила внимание на погружное охлаждение

Intel активизирует свои усилия в улучшении центров обработки данных, обращаясь к Тайваню с такими местными тяжеловесами, как Kenmec и Auras Technology. Среди целей, которые компания преследует — борьба с жарой, которая отрицательно влияет на работу ИИ.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Intel и партнеры открывают IP для разработки полного решения для охлаждения погружения и эталонного дизайна, что является первым в отрасли. Такой открытый подход способствует «сотрудничеству и более широкому внедрению», пишут СМИ.

В партнерстве с Тайваньским институтом промышленных исследований Intel создает специальную лабораторию для сертификации высокопроизводительных технологий охлаждения по международным стандартам. Такие технологии охлаждения, включая систему Intel 1500W+ superfluid, позволяют увеличить производительность в тесных центрах обработки данных, что крайне важно для экспоненциального роста ИИ.

Intel рассматривает Тайвань как ключевого игрока в разработке решений по охлаждению для местных и глобальных центров обработки данных.

Агрессивное продвижение Intel в сторону открытых, совместных решений для охлаждения погружения, а также ориентация на таланты и ресурсы Тайваня свидетельствуют о серьезной игре на арене центров обработки данных с искусственным интеллектом. Выльется ли это в доминирование на рынке, пока неизвестно.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.