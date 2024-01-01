ИИ настолько сильно греет технику, что Intel обратила внимание на погружное охлаждение
Intel активизирует свои усилия в улучшении центров обработки данных, обращаясь к Тайваню с такими местными тяжеловесами, как Kenmec и Auras Technology. Среди целей, которые компания преследует — борьба с жарой, которая отрицательно влияет на работу ИИ.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Intel и партнеры открывают IP для разработки полного решения для охлаждения погружения и эталонного дизайна, что является первым в отрасли. Такой открытый подход способствует «сотрудничеству и более широкому внедрению», пишут СМИ.
В партнерстве с Тайваньским институтом промышленных исследований Intel создает специальную лабораторию для сертификации высокопроизводительных технологий охлаждения по международным стандартам. Такие технологии охлаждения, включая систему Intel 1500W+ superfluid, позволяют увеличить производительность в тесных центрах обработки данных, что крайне важно для экспоненциального роста ИИ.
Intel рассматривает Тайвань как ключевого игрока в разработке решений по охлаждению для местных и глобальных центров обработки данных.
Агрессивное продвижение Intel в сторону открытых, совместных решений для охлаждения погружения, а также ориентация на таланты и ресурсы Тайваня свидетельствуют о серьезной игре на арене центров обработки данных с искусственным интеллектом. Выльется ли это в доминирование на рынке, пока неизвестно.