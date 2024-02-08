Intel Alder Lake, Ice Lake и Tiger Lake запретили в Германии

R2 Semiconductor обвинила Intel в нарушении своего патента на технологию регулирования напряжения и успешно добилась судебного запрета на продажу этих процессоров в Германии. Несмотря на то, что обе компании ведут судебную борьбу в нескольких странах, это решение уже знаменует собой значительную победу R2.

Запрет в первую очередь затрагивает старые процессоры: многие модели Ice Lake и Tiger Lake уже сняты с производства. Однако некоторые ПК на базе, например, Alder Lake по-прежнему доступны, но их продажи ограничены. Новейшие процессоры Intel Raptor Lake и готовящиеся к выпуску Meteor Lake не затронуты и могут свободно продаваться в Германии.

Intel утверждает, что ее продукция не нарушает патенты R2, и обжалует решение. Компания считает, что R2 является «патентным троллем» и обвиняет ее в нанесении ущерба потребителям и экономике. Intel заверяет клиентов, что покроет любые судебные издержки или убытки, возникшие в результате запрета.