Intel оптимизировала vPro-ПК: для бизнеса останутся лишь Core Ultra

В отличие от потребительских ноутбуков, где существуют варианты как Core (или Core HX), так и Core Ultra, в сфере бизнес-ноутбуков в 14-м поколении будут использоваться исключительно процессоры Core Ultra. Это решение упрощает платформу vPro, предлагая предприятиям единый выбор для мобильных вычислений, утверждает компания.

В этом обновлении также представлены усовершенствованная технология Intel Threat Detection, новый механизм Intel Silicon Security Engine и увеличение количества отчетов о состоянии ПК.

Intel ожидает появления более 100 мобильных и настольных систем на базе этих процессоров класса vPro.