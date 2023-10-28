Intel понадеялась на развитие бизнеса в Китае, но санкции будет выполнять

В третьем квартале чипмейкер сообщил о доходах в размере 14,2 млрд долларов, что на 8% меньше, чем в предыдущем году. Однако Intel ожидает роста в последнем квартале года, прогнозируя от 14,6 до 15,6 млрд долларов. Такой оптимизм обусловлен высоким спросом на ИИ и запуском новых продуктов.

Корпорация Intel будет сотрудничать с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, чтобы сориентироваться в новых правилах экспортного контроля, особенно в отношении высокопроизводительных ускорителей и обучения ИИ. Эти правила, объявленные в октябре, направлены на «замедление развития в Китае секторов производства микросхем и оборудования».

Интересно, что в то время как такие конкуренты, как Nvidia и AMD, работают над процессорами для ПК на базе Arm, Intel видит ограниченный потенциал для этих альтернатив на рынке ПК. Генеральный директор компании Пэт Гелсингер заявил, что не считает их потенциально значимыми. Вместо этого Intel делает ставку на потенциал роста ИИ в ПК.