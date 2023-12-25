Intel выпустит процессор с рекордным триллионом транзисторов уже к 2030 году

Компания планирует выпустить к 2030 году чип, содержащий рекордное количество транзисторов — целый триллион.

Это амбициозное достижение предполагает удвоение числа транзисторов каждый год, следуя закону Мура, разработанному Fairchild Semiconductor и Intel.

Что интересно, темпы развития технологий замедлились, и если раньше удвоение числа транзисторов происходило каждые два года, то теперь этот процесс занимает около трех лет.

Для достижения же свежей цели, Intel планирует использовать передовые технологии упаковки чипов и гетерогенную интеграцию для увеличения количества транзисторов на чипе.

Компания также собирается применять технологию RibbonFET, используемую Samsung для производства 3-нанометровых чипов, что позволит сократить утечку тока.

Дополнительно будет использоваться технология PowerVIA Power Delivery, перемещающая линии питания на заднюю сторону чипа, что улучшит его производительность.