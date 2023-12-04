Компьютеры
01:30, 04 декабря 2023
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Как менялись цены на разные видеокарты в 2023 году

В 2023 году рынок видеокарт показал интересные тенденции в ценообразовании, особенно это коснулось последних моделей от NVIDIA, AMD и Intel.

Ferra.ru

Ferra.ru

Среди всех вариаций особенно выделяется NVIDIA RTX 4090, цена которой значительно возросла за последние месяцы, достигнув более $2000 с исходной цены около $1550 в июне.

Это повышение связано с экспортными ограничениями США, что привело к накоплению запасов карт данной модели. В то же время, цены на другие модели RTX 40X остались относительно стабильными, с небольшим снижением.

Серия AMD RX 7XXX показала некоторую волатильность в ценах, особенно на верхние модели RX 7900 XTX и RX 7900 XT.

Они достигли своих относительных минимумов в октябре, но затем цены снова поднялись. Нижние модели, такие как RX 7800 XT и RX 7700 XT, показали меньше изменений в ценах с момента их запуска.

Intel Arc, новый игрок на рынке GPU, также предложил привлекательные сделки во время «Черной пятницы», но в целом их цены вернулись к «нормальным» уровням. Arc A750 остается впечатляющим предложением, соответствующим цене более новой и медленной модели Arc A580.

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