Как тянет игры старый восьмиядерный Core i7-9700K в 2023 году

Игра Rainbow Six Siege запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 351 к/с. Максимальный FPS при этом находился на уровне 464 к/с, минимальный - 272 к/с.

В Valheim на высоких настройках графики средний FPS равнялся 145 к/с, максимальный - 181 к/с, минимальный - 133 к/с.

Warzone 2.0 тестировалась с пресетом High/Medium. Средняя производительность в ней равнялась 124 к/с, максимальная - 135 к/с, минимальная - 113 к/с.

В игре The Witcher 3 на ультра-настройках средняя частота кадров находилась на уровне 107 к/с, максимальный FPS - 120 к/с, минимальный FPS - 95 к/с.

Apex Legends шла с высоким пресетом. Средний FPS в этой игре составлял 232 к/с, максимальный - 300 к/с, минимальный - 201 к/с.

Вывод

В среднем в современных играх вы можете ожидать от i7-9700K производительности в районе 163 к/с. Это касается проектов, запущенных в Full HD.

Характеристики сборки: - процессор Intel i7-9700K; - видеокарта Gigabyte RTX 3070 8GB; - оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4; - материнская плата Asus Z390-E Strix; - система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; - блок питания Seasonic GX-650W Gold; - операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).