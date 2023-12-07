Как тянет игры старый восьмиядерный Core i7-9700K в 2023 году
В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested запустили 10 современных игр в Full HD на компьютере с i7-9700K.
Hardware Tested
Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 130 к/с, максимальная - 163 к/с, минимальная - 90 к/с.
Игра Battlefield 5 запускалась тоже на высоких настройках графики. Средний FPS находился в ней на уровне 122 к/с, максимальный - 144 к/с, минимальный - 99 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом High. В среднем производительность в ней равнялась 149 к/с, максимальная - 175 к/с, минимальная - 129 к/с.
В среднем в GTA 5 на высоких настройках графики удалось получить 175 к/с. Максимальный FPS в этой игре равнялся 188 к/с, минимальный - 78 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла с пресетом Epic. Средний FPS в ней находился в районе 99 к/с, максимальный - 114 к/с, минимальный - 90 к/с.
Игра Rainbow Six Siege запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 351 к/с. Максимальный FPS при этом находился на уровне 464 к/с, минимальный - 272 к/с.
В Valheim на высоких настройках графики средний FPS равнялся 145 к/с, максимальный - 181 к/с, минимальный - 133 к/с.
Warzone 2.0 тестировалась с пресетом High/Medium. Средняя производительность в ней равнялась 124 к/с, максимальная - 135 к/с, минимальная - 113 к/с.
В игре The Witcher 3 на ультра-настройках средняя частота кадров находилась на уровне 107 к/с, максимальный FPS - 120 к/с, минимальный FPS - 95 к/с.
Apex Legends шла с высоким пресетом. Средний FPS в этой игре составлял 232 к/с, максимальный - 300 к/с, минимальный - 201 к/с.
Вывод
В среднем в современных играх вы можете ожидать от i7-9700K производительности в районе 163 к/с. Это касается проектов, запущенных в Full HD.
Характеристики сборки: - процессор Intel i7-9700K; - видеокарта Gigabyte RTX 3070 8GB; - оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4; - материнская плата Asus Z390-E Strix; - система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; - блок питания Seasonic GX-650W Gold; - операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).