Какие ПК-комплектующие и ноутбуки выгодно покупать на распродажах 11.11.2023

Прежде всего, из Китая имеет смысл сейчас заказать процессор. Например, вот эти варианты. Также вы можете их приобрести на Ozon.

AMD Ryzen 5 5500. Стоит он примерно 7 тысяч рублей.

Intel Core i5-12400F. Шестиядерный процессор, который сможет работать с предтоповыми видеокартами. Правда, стоит он уже около 12 тысяч рублей.

AMD Ryzen 5 7500F. Этому процессору будет по зубам даже видеокарта 4090. В DNS он стоит почти 20 тысяч рублей.

Intel Xeon E5-2697 v3. Восьмиядерный процессор за 1,5 тысячи рублей. В многопоточных тестах он показывает себя очень хорошо.

Далее - о материнских платах.

Для Core i3-12100F подойдёт Jginyue B760M LGA 1700 , для Ryzen 5 5500 - Onda A520SD4-W AM4. Можете также взять что-нибудь брендовое вроде Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi (только гарантии у вас не будет).

Среди моделей оперативной памяти стоит рассмотреть новые модули от брендовых производителей. Например, Kingston Fury Beast DDR4 за примерно 5 тысяч рублей на Ozon.

По SSD рекомендации аналогичные. На AliExpress вы можете взять OEM SSD Samsung. Это по факту обычные 970 Evo или 980 Pro, но предназначены они для готовых решений. Скорость у вас будет как у обычных версий, контроллер и память - брендовые, прошивки постоянно обновляются. Если плата у вас поддерживает 22110, то можете за 8 тысяч взять PM983 1,88 T.

Также из Китая вы можете заказать такой SSD, как Kingston M2 Nvme M.2 2280 , а также простой HDD для PS5. Это точно не те модели, что уже через год выходят из строя.