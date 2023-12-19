Компьютеры
15:00, 19 декабря 2023
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Какие видеокарты можно купить сейчас и они останутся актуальны даже в 2024 году

Поиск лучшей видеокарты, которая останется актуальной даже в 2024 году, стал особенно важным вопросом для геймеров и профессионалов.

Ferra.ru

Ferra.ru

Недавний анализ и тестирование видеокарт от AMD и NVIDIA показали, что часть моделей обладают высокой производительностью и будут актуальны в ближайшие годы.

Важным фактором при выборе видеокарты является объем видеопамяти (VRAM). Видеокарты с 8 ГБ VRAM уже испытывают трудности в FullHD-разрешении, особенно при использовании растеризации или программной трассировки лучей.

Например, Radeon RX 6700 XT (12 ГБ) на 29% быстрее Radeon RX 6650 XT (8 ГБ) в обычных условиях, но разница увеличивается до 40% и 52% в играх, требующих больше памяти.

С появлением RTX, потребность в большем VRAM становится еще более очевидной. Игры, такие как Cyberpunk 2077 и Forza Motorsport, требуют больше памяти для оптимальной производительности.

Видеокарты с 8 ГБ, такие как RTX 3060, могут показывать сравнимые результаты с более мощными моделями, но только при наличии достаточного VRAM.

В целом, для тех, кто ищет видеокарту, которая останется актуальной в 2024 году, рекомендуется выбирать модели с большим объемом VRAM и поддержкой современных технологий, таких как рейтрейсинг.

Такие модели как RTX 4090, RX 7900 XTX и даже Intel Arc A770 представляют собой хороший выбор для геймеров.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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