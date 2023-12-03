Китай решил погрузить под воду колоссальные центры обработки данных

Подводные блоки, расположенные на 35 метров ниже уровня моря, не только решают проблему нехватки земли, но и используют естественные охлаждающие свойства морской воды. Ожидается, что такой оригинальный подход позволит ежегодно экономить 122 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно энергопотреблению 160 000 жителей Китая. Каждый подводный блок весом 1 300 тонн обладает вычислительной мощностью, эквивалентной 6 миллионам компьютеров.

В то время как Microsoft исследовала подобные концепции в 2016 году, китайский подводный центр обработки данных на Хайнане стал первым в мире коммерческим проектом подводного хранения данных.