Китайская Galax нынче на коне: встречайте тонкую и мощную видеокарту RTX 4060 Ti MAX
Компания Galax представила свое последнее творение - однослотовое чудо - видеокарту RTX 4060 Ti MAX. Отказавшись от громоздких многослотовых конструкций, доминирующих на рынке, эта карта изменит ситуацию, особенно для тех, кому важна компактность.
Galax / videocardz
Обладая 16 ГБ памяти, RTX 4060 Ti MAX позиционируется как решение для тех, кому важна экономия места и, если все сложиться удачно, денег.
Благодаря вентилятору и четырем разъемам для подключения дисплеев эта карта больше ориентирована на эстетику внутри вашего ПК, но ее потенциал в качестве вторичного GPU для интенсивных задач не вызывает сомнений.
Хотя конфигурация с 8 каналами PCIe может ограничить возможности экстремальных многопроцессорных систем, TDP 165 Вт и 16 Гбайт VRAM делают карту привлекательным выбором.
Информации о цене пока что нет.