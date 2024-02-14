Китайская Loongson создала «импортозамещенный» 16-ядерный процессор

Китай активно развивает собственную полупроводниковую промышленность, стремясь уменьшить зависимость от иностранных технологических гигантов. Успехи компании Loongson в создании 3C6000 представляют собой важнейшую часть этой головоломки, потенциально предлагая отечественную альтернативу таким доминирующим игрокам, как Intel и AMD.

Хотя подробности остаются ограниченными, сообщается, что 3C6000 предлагает значительные улучшения по сравнению с предыдущим поколением 3C5000, включая более широкую совместимость с популярными операционными системами, такими как Windows. Чип ориентирован на обширный китайский рынок серверов, где «безопасность и внутренние предпочтения» в некоторых случаях могут перевесить показатели производительности.

Амбиции Loongson не ограничиваются 16-ядерной моделью. Компания намерена использовать свою технологию межсоединений «Dragon Chain» для разработки еще более мощных процессоров, а в будущем планирует создать 32- и даже 64-ядерные варианты.