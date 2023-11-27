Кто быстрее в играх: Ryzen 7 7700K или Ryzen 7 5800X3D
В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood протестировали игровую производительность Ryzen 7 7700X (с разгоном до 5.2 ГГц) и Ryzen 7 5800X3D (с разгоном до 4,7 ГГц).
TheSpyHood
Call of Duty Modern Warfare III запускалась в 1080p со средней частотой кадров 213 к/с (7700X) и 153 к/с (5800X3D), в 1440p - со 176 к/с и 179 к/с соответственно.
Cuberpunk 2077 тестировалась в разрешении 1080p со средним FPS 187 к/с (с Ryzen 7 7700X) и 190 к/с (с Ryzen 7 5800X3D), в 1440p - со 155 к/с и 158 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn шла в 1080p с 251 к/с (7700X) и 237 к/с (5800X3D) в среднем, в 1440p - с 219 и 210 к/с соответственно.
God of War запускалась в Full HD со средней производительностью на уровне 195 к/с (Ryzen 7 7700X) и 201 к/с (Ryzen 7 5800X3D), в 1440p - со 175 к/с и 172 к/с соответственно.
В игре Spider-Man удалось в 1080p в среднем получить 209 к/с в обоих случаях, в 1440p - 188 к/с с 7700X и 197 к/с с 5800X3D.
Все замеры производительности вы можете увидеть сами на видео ниже.
Вывод
В целом результаты были во всех играх неоднозначными. В каких-то лучше себя показывал Ryzen 7 7700X, а в каких-то - Ryzen 7 5800X3D. По средней производительности во всех 13 проектах в 1080p быстрее был 7700X (на 4%, 203 к/с и 195 к/с), в 1440p тоже он (около 1%, 172 к/с и 171 к/с).
Тестовые стенды: - операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; - процессор AMD Ryzen 7 7700X OC @5.2GHz (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/AMD Ryzen 7 5800X3D OC @4.7GHz (Gigabyte X570 Aorus Xtreme); - видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB; - система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; - блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; - оперативная память 4x16GB DDR5 4800MHz/4х16GB DDR4 4800MHz.