Компьютеры
Опубликовано 03 февраля 2024, 03:45
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Lenovo создаст суперкомпьютер в Германии

Компания Lenovo объявила о заключении соглашения на совместное строительство нового вычислительного кластера высокой производительности (HPC) с Университетом Падерборн (Германия). Интеграцию новой системы проведет партнер по HPC, pro-com DATENSYSTEME.
Ferra.ru

Ferra.ru

Установка запланирована на второе полугодие текущего года и ожидается, что система будет работать не менее 5 лет. С 2025 года часть вычислительной системы будет предоставлена для национальных исследований в рамках Национального центра высокопроизводительных вычислений (NHR).

HPC-система также будет доступна всем исследователям Университета Падерборн и другим ученым в рамках научных исследований в регионе Северный Рейн-Вестфалия. Новая система HPC с удвоенной почти вычислительной мощностью будет дополнять текущий суперкомпьютер Noctua 2 в Центре параллельных вычислений Падерборна (PC2).

Система будет включать сервер ThinkSystem SD665 V3 с новейшей технологией процессоров AMD для раздела CPU. Для GPU-узлов предполагается использовать сервер ThinkSystem SD665-N V3, который, помимо процессоров AMD, оснащен четырьмя графическими процессорами NVIDIA H100. Общее количество ядер превышает 136 000.

Автор:Булат Кармак
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