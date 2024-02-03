Lenovo создаст суперкомпьютер в Германии

Установка запланирована на второе полугодие текущего года и ожидается, что система будет работать не менее 5 лет. С 2025 года часть вычислительной системы будет предоставлена для национальных исследований в рамках Национального центра высокопроизводительных вычислений (NHR).

HPC-система также будет доступна всем исследователям Университета Падерборн и другим ученым в рамках научных исследований в регионе Северный Рейн-Вестфалия. Новая система HPC с удвоенной почти вычислительной мощностью будет дополнять текущий суперкомпьютер Noctua 2 в Центре параллельных вычислений Падерборна (PC2).

Система будет включать сервер ThinkSystem SD665 V3 с новейшей технологией процессоров AMD для раздела CPU. Для GPU-узлов предполагается использовать сервер ThinkSystem SD665-N V3, который, помимо процессоров AMD, оснащен четырьмя графическими процессорами NVIDIA H100. Общее количество ядер превышает 136 000.