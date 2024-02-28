Lenovo выпустила компактный игровой ПК GeekPro 2024

Пользователи могут выбирать между процессорами Intel Core i7−14700F или i5−14400F, удовлетворяющими различным требованиям к бюджету и производительности. GeekPro оснащен видеокартой NVIDIA RTX 4060 Ti. Заявлены до 32 ГБ оперативной памяти DDR5. За основную память отвечает SSD PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 ТБ. Блок питания имеет мощность в 500 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum. Система поставляется с предустановленной Windows 11. Lenovo также предоставляет 5-летнюю гарантию для дополнительного спокойствия.

Доступность:

В настоящее время Lenovo GeekPro 2024 доступен только в Китае, различные конфигурации начинаются от ¥6099 (около $ 847) и достигают ¥8399 (около $ 1167). Хотя Lenovo еще не подтвердила дату глобального запуска или цену, есть вероятность, что GeekPro 2024 появится на других рынках в конце этого года под брендом «Lenovo LOQ Tower».