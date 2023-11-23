Компьютеры
12:45, 23 ноября 2023
2 мин.

Лучшие ПК-процессоры 2023 года для игр и работы

В одном из выпусков на YouTube-канале Gamers Nexus эксперт перечислил самые качественные и надёжные на сегодня процессоры для разных целей.

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Лучший процессор в целом

AMD Ryzen 7 7800X3D. Он также относится к лучшим игровым процессорам 2023 года. Довольно неплохо он показывает себя и в программах вроде Photoshop. А ещё у него высокая энергоэффективность (см. подробнее на изображениях ниже).

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Самые сбалансированные процессоры

Intel Core i5-14600K/i5-13600K. Тесты показали, что 14600K набрал в Adobe Premiere 747 баллов и опередил R7 7800X3D. Также оба этих процессора - наиболее энергоёмкие, и у них довольно высокая производительность для их стоимости.

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Лучший процессор для игр

AMD Ryzen 7 7800X3D. Это один из лучших с точки зрения игровой производительности процессоров. Его результаты в Cyberpunk, Baldur's Gate 3 вы можете увидеть ниже.

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Лучший процессор для апгрейда

AMD Ryzen 7 5800X3D. С ним вы получите заметный прирост производительности, если захотите перейти с R7 2700. Особенно сильно ощущаться это будет при обновлении видеокарты. Также у этого процессора относительно низкое энергопотребление.

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Самые энергоэффективные процессоры

AMD Threadripper 7980X. Правда, он стоит 5000 долларов США. И это дороже, чем полноценный игровой компьютер. Энергопотребление на ядро (а всего у него 64 ядра) у этой модели крайне низкое.

AMD Ryzen 7800X3D. В тестах он занимает вторую строчку - после 7980X.

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Лучшие бюджетные процессоры

AMD Ryzen 7 5700X. Он подойдёт, если вы не можете себе позволить 5800X3D. В играх у него будет почти такая же производительность, как в старшем варианте.

AMD Ryzen 5 7600. Вы также можете взять 7600Х, чтобы получить лучшую производительность.

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Лучший высокопроизводительный процессор для настольных ПК

AMD Threadripper 7970X. Он показал отличные результаты в Adobe Premiere. Подробнее - ниже.

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Лучший процессор до 100 долларов

Intel i3-12100F. Это дешёвый процессор, на котором ещё можно играть в какие-то современные игры. Отлично подходит для бюджетных сборок.

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

Gamers Nexus

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