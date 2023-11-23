Лучшие ПК-процессоры 2023 года для игр и работы
В одном из выпусков на YouTube-канале Gamers Nexus эксперт перечислил самые качественные и надёжные на сегодня процессоры для разных целей.
Gamers Nexus
Лучший процессор в целом
AMD Ryzen 7 7800X3D. Он также относится к лучшим игровым процессорам 2023 года. Довольно неплохо он показывает себя и в программах вроде Photoshop. А ещё у него высокая энергоэффективность (см. подробнее на изображениях ниже).
Самые сбалансированные процессоры
Intel Core i5-14600K/i5-13600K. Тесты показали, что 14600K набрал в Adobe Premiere 747 баллов и опередил R7 7800X3D. Также оба этих процессора - наиболее энергоёмкие, и у них довольно высокая производительность для их стоимости.
Лучший процессор для игр
AMD Ryzen 7 7800X3D. Это один из лучших с точки зрения игровой производительности процессоров. Его результаты в Cyberpunk, Baldur's Gate 3 вы можете увидеть ниже.
Лучший процессор для апгрейда
AMD Ryzen 7 5800X3D. С ним вы получите заметный прирост производительности, если захотите перейти с R7 2700. Особенно сильно ощущаться это будет при обновлении видеокарты. Также у этого процессора относительно низкое энергопотребление.
Самые энергоэффективные процессоры
AMD Threadripper 7980X. Правда, он стоит 5000 долларов США. И это дороже, чем полноценный игровой компьютер. Энергопотребление на ядро (а всего у него 64 ядра) у этой модели крайне низкое.
AMD Ryzen 7800X3D. В тестах он занимает вторую строчку - после 7980X.
Лучшие бюджетные процессоры
AMD Ryzen 7 5700X. Он подойдёт, если вы не можете себе позволить 5800X3D. В играх у него будет почти такая же производительность, как в старшем варианте.
AMD Ryzen 5 7600. Вы также можете взять 7600Х, чтобы получить лучшую производительность.
Лучший высокопроизводительный процессор для настольных ПК
AMD Threadripper 7970X. Он показал отличные результаты в Adobe Premiere. Подробнее - ниже.
Лучший процессор до 100 долларов
Intel i3-12100F. Это дешёвый процессор, на котором ещё можно играть в какие-то современные игры. Отлично подходит для бюджетных сборок.