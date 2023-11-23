Лучшие ПК-процессоры 2023 года для игр и работы

Самые энергоэффективные процессоры

AMD Threadripper 7980X. Правда, он стоит 5000 долларов США. И это дороже, чем полноценный игровой компьютер. Энергопотребление на ядро (а всего у него 64 ядра) у этой модели крайне низкое.

AMD Ryzen 7800X3D. В тестах он занимает вторую строчку - после 7980X.